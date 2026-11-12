Descartan explosión en vivienda de la colonia Plomeros; ardía basura en el patio

Una falsa alarma de explosión provocó la movilización de policías municipales y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Ignacio Rodríguez y 24, en la colonia Plomeros, en las faldas del Cerro Coronel.

El reporte ingresó al número de emergencias, por lo que agentes municipales acudieron como primeros respondientes y solicitaron la intervención de Bomberos para revisar el inmueble.

Al llegar, los tragahumo fueron informados de que vecinos habían ingresado a la vivienda para rescatar a una persona que se encontraba en el interior. Tras inspeccionar el lugar, confirmaron que no se trataba de una explosión, sino de basura acumulada en el traspatio que se encontraba en llamas.

El incidente no dejó personas lesionadas. Bomberos realizaron las maniobras correspondientes para controlar y extinguir el fuego, descartando mayores riesgos en el domicilio.