Paga en línea con descuento del 80% en recargos del tu Predial e invierte en Chihuahua Capital

El Gobierno Municipal, a través de la Tesorería, invita a la ciudadanía a ponerse al corriente en su Predial y que aprovechen el 80 por ciento de descuento que se tiene en los recargos en noviembre y diciembre.

Es importante destacar que, a través del Predial, se invierte en mejores servicios y obras que elevan la calidad de vida a la las familias de Chihuahua Capital; por lo cual se invita a aprovechar este estímulo y estar al corriente, el cual aplica para personas físicas y morales.

Para hacer el pago en línea solo deben ingresar a la página del Gobierno Municipal: www.municipiochihuahua.gob.mx/; y de esta manera puede realizar el trámite desde su oficina o casa en el horario que prefieran.

También, pueden hacer el trámite por mensaje de WhatsApp en el número: 614 120 0013, donde serán atendidos por el chatbot Teso Chat para pagar, consultar o descargar información sobre su predial.

Las y los interesados pueden pagar con 3 y 6 meses en tarjetas participantes. En caso de alguna duda o aclaración se pueden comunicar a las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702, de lunes a jueves de 8:30 am a 3:30 pm y viernes de 8:30 a 2:00 pm.