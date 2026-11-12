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Refrenda De la Peña mensaje de unidad del delegado del PAN, en espera de reunirse con él

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda refrendó el mensaje de unidad y diálogo que Mario Torres Cofiño expresó ante su llegada a Chihuahua como el nuevo delegado político del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional.

Recordó que el enemigo está afuera y para sacar adelante al Estado hay que trabajar en equipo y abrindo canales al diálogo.

“Creo que quienes de alguna manera participamos de una visión distinta de país, de Estado, de ciudad, sabemos que el enemigo está fuera y yo coincido totalmente con esas palabras claves: diálogo, unidad, un proyecto común, un proyecto construido en positivo”.

De la Peña Grajeda dijo que, al escuchar el mensaje del nuevo delegado político del PAN, espera que en próximos días sea convocado a una reunión, luego de que Mario Torres habría señalado que buscará encontrarse con todas y todos los que coinciden con el proyecto.

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