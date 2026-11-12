“Que se investigue IEE e INE, sin afectar proceso electoral”; señala Coparmex ante caso Taddei

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante una investigación en contra del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua por ser parte de un fragmento del escándalo de corrupción de la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei, es necesario que se investigue a fondo y si hay involucrados deben pagar por ello.

“Hemos sido abiertos en este tema el IEE así como el INE, como cualquier organismo tiene que tener una auditoria constante y abierta si hay temas en donde si se necesita una investigación, que la hagan”, comentó.

Asegura que la Coparmex ha sido muy estricto en pedir que se persiga la justicia en casos de corrupción y si este tema es de esta manera se debe de investigar.

“Lo que si pedimos es que no se rompa con el esquema de actividades que trae el IEE o INE porque es un tema súper importante parte el tema de elecciones que viene, no podemos permitir que el ruido por el caso Taddei vulnere al INE o aquí estatalmente, seguimos con la idea de defender a capa y espada lo que significa la institución del INE para la democracia en México, pero siempre vamos a pedir que se cumpla con la ley”, comentó.

Asimismo, pide que si hay alguien que rompió con la ley que pague por el delito, pues una renuncia no es suficiente y debe de llegarse hasta las últimas consecuencias.