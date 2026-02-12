Mamá de Travis Kelce habla del supuesto acuerdo de confidencialidad sobre la boda de Travis y Taylor

En una entrevista, Donna Kelce afirmó ser muy buena guardando secretos, refiriéndose a los preparativos de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift.

Mientras salía del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, la mamá de Travis Kelce y futura suegra de Taylor Swift , habló sobre los rumores que afirmaban que había tenido que firmar un acuerdo de confidencialidad para no revelar detalles sobre la boda de su hijo con la cantante, la cual se ha convertido en una de las más esperadas por el mundo del espectáculo.

En un video publicado por TMZ , Donna Swift confirmó no haber firmado un acuerdo de confidencialidad que en inglés también es conocido como NDA o Non-Disclousure Agreeement. Donna incluso bromeó al decir “ellos saben que puedo guardar un secreto”.

Donna Kelce no firmó un acuerdo de confidencialidad por la boda de Taylor y Travis. (Getty Images)

Los rumores aparecieron después de que el conductor Graham Norton revelara en su podcast Wanging On, que tuvo que firmar acuerdos de confidencialidad después de haber sido invitado a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, razón por la que no puede revelar ningún detalle sobre la ceremonia.

Esta declaración comenzó la sospecha de si todos los invitados a la muy esperada boda tuvieron que firmar este tipo de acuerdo legal para evitar que aquellas personas no invitadas pudieran saber cuándo y dónde se realizará la boda de Travis y Kelce.

Taylor Swift y Donna Kelce han sido vistas en varias ocasiones disfrutando de los partido de Travis. (Getty Images)

Durante la misma entrevista, Donna también mencionó que aún no sabe qué canción bailará con su hijo Travis Kelce: “veré qué puedo hacer”. También recordó que durante la boda del hermano de Travis, Jason Kelce, bailó Love Shack de The B-52’s en el baile de madre e hijo.

Donna Kelce no reveló más detalles sobre la boda de su hijo y Swift. (Getty Images)

¿Qué se sabe hasta sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Los detalles oficiales de la boda son muy escasos ya que la pareja ha optado por mantener una planeación discreta y privada desde que anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 a través de una publicación de Instagram en la que compartieron fotografías del momento en que Travis entregó el anillo de compromiso a Taylor.

Travis y Taylor se comprometieron en agosto de 2025. (Instagram – @taylorswift)

Durante la visita de Taylor en The Graham Norton Show el 4 de octubre de 2025, la intérprete de The Fate of Ophelia reveló que estaba “muy emocionada” por su boda y que sabía que “será divertida de planear porque creo que las únicas bodas estresantes son en las que tienen una cantidad pequeña de personas y están en la burbuja y tienes que evaluar o estimar tu relación con ellos para ver si deberían estar ahí”.

Swift agregó que ella no haría una boda de ese estilo y que invitaría “a cualquiera con quien haya hablado” alguna vez. Aunque unos segundo después Taylor se arrepintió de dar esos detalles y bromeó diciendo “no tuve que haber dicho nada de eso”.

Aunque no ha sido confirmado, se rumora que la boda podría ser en Rhode Island ya que Taylor cuenta con una residencia ahí, la cual además, se encuentra a lado del hotel Ocean House que es conocido por alojar bodas lujosas. También se especula que será en verano para evitar que Travis Kelce se encuentre en temporada de la NFL.

Se espera que la boda sea antes de que Travis comience la siguiente temporada de NFL. (Getty Images)

Otra sospecha es que Jason Kelce, hermano de Travis, será el padrino de boda al igual que Travis lo fue de él. En cuanto a las damas de honor, se especula que podrían ser las amigas de las infancia de Taylor, Britany LaManna y Abigail Anderson Berard, así como la escritora y actriz Lena Dunham ya que Swift fue dama de honor en sus respectivas bodas.

Taylor Swift fue dama de honor de Lena Dunham. (Getty Images)

Como se puede apreciar, los preparativos de boda de Taylor Swift y Travis Kelce son sumamente privados, por lo que no es sorpresa que algunos invitados, como Graham Norton, deban firmar acuerdos de confidencialidad, aunque al parecer esta regla no aplica para los familiares de los novios como confirmó Donna Kelce.