Madre del influencer Abelito anuncia acciones legales contra Naim Darrechi por presuntos tocamientos de índole sexual

Cristina Romero Álvarez, mamá del influencer Abelito, anunció que emprenderá acciones legales contra tres personas, creadores de contenidos y figuras de reality shows, a quienes señala de tocamientos no consentidos de índole sexual durante una fiesta.

A través de un comunicado, la afectada acusó por estos hechos al influencer español Naim Darrechi, Agustín Fernández y Luis Guillén, y argumentó que recurrirá a las instancias judiciales para que se investigue el caso y se deslinde responsabilidades.

“Quiero hacer público que he decidido emprender las acciones legales correspondientes por los hechos de naturaleza sexual de los que fui víctima durante una reunión social el día 27 de septiembre de 2026, donde, aun siendo yo una persona de la tercera edad, sufrí tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando”, explicó.

La mamá de Abelito aseguró que hizo pública su decisión porque considera que “ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar cuando ha sido víctima de violencia sexual”.

“No importa el lugar en el que estemos, la forma en que estemos vestidos, nuestra edad, nuestro género, nuestra condición física o cualquier otra circunstancia: nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento”, subrayó Cristina Romero.

Por su parte, Abelito, a través de un video difundido en su cuenta de Instagram, respaldó a su mamá y aseguró que cuenta con un equipo legal para abordar la situación.

Durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, estas tres personas bailaron con la señora, pero supuestamente el influencer español Naim Darrechi se colocó detrás de Cristina Romero y se acercó de manera inapropiada.

Posteriormente, se refirió al tema y dijo: “No sabía que era la mamá del abelito y estábamos bailando; le apoyé todo, se la recargué en el cuello”.