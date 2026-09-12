Lula acusa a la derecha de Brasil de buscar apoyo de EU para la candidatura de Flávio Bolsonaro

Sao Paulo. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó hoy sábado a la derecha de su país de buscar apoyo de Estados Unidos para favorecer la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro durante un acto de campaña en Curitiba, estado de Paraná (sur).

“Ellos fueron a Estados Unidos a pedir ayuda a Trump”, afirmó Lula durante el acto, quien también acusó a militantes de la derecha de utilizar la bandera de Estados Unidos durante los mítines electorales.

El presidente brasileño sostuvo que pretende mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero que ello no implica aceptar interferencias en la política interna de Brasil.

Lula, quien se perfila como favorito para ganar los comicios del próximo 4 de octubre, defendió el carácter soberano de la elección y afirmó que corresponde exclusivamente a los brasileños decidir quién ocupará los cargos públicos en disputa. En el mismo discurso, el mandatario pidió a los electores reflexionar sobre el rumbo que quieren para el país.

A menos de un mes para la primera vuelta de los comicios, las encuestas concentran la intención de voto en Lula, la opción elegida por el izquierdista Partido de los Trabajadores, y Bolsonaro, quien pretende alcanzar el poder con el apoyo del Partido Liberal.

El gobierno brasileño denunció las declaraciones de apoyo emitidas por autoridades estadunidenses al principal candidato de la oposición como muestras de injerencia en los asuntos internos del país, en un ambiente de tensiones diplomáticas y comerciales entre Washington y Brasilia.