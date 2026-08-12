Los Lakers tendrán nuevos dueños: Josh Kushner y Bob Iger comprarán el equipo por 12 mil 500 millones de dólares

Josh Kushner, cuñado de Ivanka Trump, y Bob Iger, ex CEO de Disney, acordaron comprar los Lakers por 12 mil 500 millones de dólares, una cifra récord para un equipo deportivo de Estados Unidos.

Josh Kushner y Bob Iger, el cuñado de Ivanka Trump y el exCEO de Disney respectivamente, acordaron comprar el equipo de bastquebol de los Los Angeles Lakers por 12 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

La operación establecería un nuevo récord para la valoración de un equipo deportivo profesional en Estados Unidos.

El acuerdo también supone un cambio de propietario apenas unos meses después de que Mark Walter adquiriera la participación mayoritaria de la familia Buss por una valoración de 10 mil millones de dólares.

La transacción entre Walter y los nuevos compradores todavía necesita la aprobación de la junta de gobernadores de la NBA.

Los Lakers tendrán nuevos dueños: Josh Kushner y Bob Iger pagarán 12,500 millones de dólares por el control del equipo (Mario Tama)

La cifra representa un incremento de 2 mil 500 millones de dólares respecto de la operación anterior, equivalente a un incremento de 25 por ciento en poco más de un año.

¿Quiénes son Josh Kushner y Bob Iger?

Josh Kushner, el inversionista detrás de Thrive Capital

Josh Kushner es un empresario e inversionista estadounidense, fundador y director ejecutivo de Thrive Capital, firma de capital de riesgo que ha colocado dinero en algunas de las compañías tecnológicas más importantes de los últimos años, entre ellas Instagram, Spotify, Stripe y OpenAI. Además es esposo de la modelo Karlie Kloss.

Forbes calcula su patrimonio en alrededor de 5 mil 200 millones de dólares y señala que Thrive Capital administra unos 25 mil millones de dólares en activos.

Kushner también fue cofundador de Oscar Health, compañía de seguros de salud creada en 2012.

El nuevo propietario de los Lakers ya tenía presencia en el deporte profesional. Kushner participó en inversiones relacionadas con equipos de la NBA y, junto con Iger, exploró la posibilidad de obtener una franquicia de expansión de la liga en Las Vegas.

Josh Kushner (Jamie McCarthy)

En lugar de esperar por un nuevo equipo, ambos optaron por adquirir el equipo de Los Angeles Lakers, una de las franquicias más reconocidas del deporte estadounidense.

Kushner es además hermano menor de Jared Kushner, empresario y esposo de Ivanka Trump. A diferencia de su hermano, Josh construyó su carrera principalmente en el sector tecnológico y financiero.

Josh Kushner también estuvo vinculado con la polémica propuesta impulsada por Gianni Infantino para abrir a inversionistas privados una participación en los derechos comerciales de la Copa del Mundo.

La propuesta de Kushner era crear FIFA Forward Enterprises, una nueva estructura comercial que buscaba administrar los principales eventos de la organización, incluidos los Mundiales.

El plan contemplaba vender alrededor de 20 por ciento de esa entidad a inversionistas privados por unos 4 mil 200 millones de dólares, con un grupo liderado por Thrive Eternal, la firma de Kushner.

Bob Iger, el hombre que convirtió a Disney en un gigante del entretenimiento

Bob Iger llega a los Lakers con una trayectoria de casi dos décadas al frente de The Walt Disney Company.

Durante sus distintas etapas como CEO impulsó adquisiciones que ampliaron de forma considerable el alcance de Disney, entre ellas Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox.

Iger dejó la dirección ejecutiva de Disney en marzo de 2026 y asumió el cargo de asesor senior. También mantiene un asiento en el consejo de administración de la compañía hasta el final de 2026.

Bob Iger (Cindy Ord)

Su relación con el deporte viene de tiempo atrás. Durante su etapa en Disney estuvo ligado a ESPN y mantiene una participación en Angel City FC, equipo de la NWSL de Los Ángeles.

The Los Angeles Times señala que la compra de los Lakers representa para Iger la posibilidad de concretar una aspiración añeja, convertirse en propietario de una gran franquicia deportiva.

La alianza con Kushner combina, así, la experiencia de Iger en entretenimiento, medios y grandes marcas con la experiencia de Kushner en inversiones tecnológicas y capital de riesgo.

Los Lakers cambian de dueño por segunda vez en un año

La rapidez del nuevo cambio de propietarios de Los Lakers de Los Ángeles es uno de los elementos más llamativos de la operación.

En junio de 2025, la familia Buss acordó vender la participación mayoritaria de los Lakers a Mark Walter por alrededor de 10 mil millones de dólares.

La NBA aprobó la operación en octubre de ese año. La familia Buss conservó una participación en el equipo y Jeanie Buss mantuvo el cargo de gobernadora de la franquicia por al menos cinco años.

Los Lakers tendrán nuevos dueños: Josh Kushner y Bob Iger pagarán 12,500 millones de dólares por el control del equipo (Ronald Martinez)

Walter, empresario y propietario mayoritario de los Dodgers de Los Ángeles, había sido accionista minoritario de los Lakers durante años antes de convertirse en el principal propietario.

Su etapa al frente del equipo, sin embargo, duró menos de un año antes del acuerdo con Kushner e Iger.

La venta de los Lakers se produce además mientras las autoridades federales y reguladores estadounidenses examinan operaciones financieras relacionadas con el imperio empresarial de Walter.

El diario Los Angeles Times reportó en julio que fiscales federales y la SEC investigaban negocios vinculados con préstamos por unos 16 mil millones de dólares.

Los reportes sobre la venta de los Lakers no establecen que la investigación sea la causa de la operación.

Josh Kushner y Bob Iger compran los Lakers; ¿qué falta para cerrar la transacción?

El acuerdo entre Kushner, Iger y Walter no significa todavía que los nuevos propietarios puedan asumir formalmente el control del equipo.

La operación necesita la aprobación de la junta de gobernadores de la NBA, además de completar el proceso de revisión y debida diligencia correspondiente.

La familia Buss también mantiene un vínculo con la franquicia. El acuerdo aprobado por la NBA en 2025 estableció que Jeanie Busscontinuaría como gobernadora durante al menos cinco años después del cierre de aquella operación.

Los nuevos compradores han expresado su intención de respetar el legado construido por la familia.

Los Lakers tendrán nuevos dueños: Josh Kushner y Bob Iger pagarán 12,500 millones de dólares por el control del equipo (Ethan Miller)

Si la NBA autoriza la transacción, los Lakers pasarán de una familia con 46 años de historia al frente del equipo a una sociedad formada por un empresario de tecnología y capital de riesgo y uno de los ejecutivos más influyentes de la industria global del entretenimiento.

El precio convierte a los Lakers en el equipo deportivo más caro de la historia, por encima de los 10 mil millones de dólares que Walter pagó por la franquicia un año antes y de los 6 mil 100 millones de dólares de la venta de los Boston Celtics en 2025.