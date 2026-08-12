Abanderan a delegación de la UTCH que viajará a China con el programa HUST 3+3

_-Cada estudiante recibirá una beca de 50 mil pesos por parte del Gobierno del Estado para respaldar su estancia_

Como parte del Programa de Movilidad Internacional HUST 3+3, un grupo de 44 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) viajará a China para perfeccionar su dominio del idioma chino mandarín y realizar prácticas profesionales en empresas del sector tecnológico e industrial.

La ceremonia de abanderamiento se llevó a cabo en el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno, encabezada por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde.

El Programa HUST 3+3 se compone de dos etapas: tres meses dedicados al aprendizaje intensivo del chino mandarín en la Huazhong University of Science and Technology (HUST), seguidos de tres meses de prácticas profesionales en alguna de las 50 empresas ubicadas en el Parque Científico de dicha institución.

Las autoridades entregaron de manera simbólica los pergaminos de “Embajador Universitario” e hicieron la toma de protesta a las y los jóvenes participantes, quienes se comprometieron a representar con honestidad, profesionalismo y orgullo a Chihuahua y México.

Al felicitar a la tercera generación del programa, el cual inició con 17 estudiantes en su primera edición y 39 en la segunda, Márquez Lizalde destacó la relevancia de esta experiencia para el desarrollo regional.

“Lo que están por vivir es mucho más que un viaje; es la oportunidad de ampliar sus horizontes, conocer una cultura distinta, fortalecer su formación profesional y descubrir nuevas maneras de entender la ciencia, la tecnología y la innovación”, expresó el subsecretario.

El funcionario enfatizó que, bajo la visión de la gobernadora Maru Campos Galván de acompañar el talento con oportunidades reales, el Gobierno del Estado otorgará a cada estudiante una beca de 50 mil pesos como apoyo para los gastos del viaje.

Por su parte, el rector de la UTCH, Kamel Athié Flores, reconoció el respaldo institucional que ha consolidado las políticas de internacionalización de la universidad, así como la labor de los impulsores del programa desde sus orígenes.

En este marco, se agradeció la colaboración de Renato Chávez Barrón, presidente de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, y de René Molina Jáquez, promotor clave del programa HUST 3+3 en la entidad.

En representación de sus compañeras y compañeros, la estudiante Mildred Villaseñor Ruiz expresó su agradecimiento a las autoridades, a las instituciones involucradas y, de manera especial, a las madres y padres de familia por su esfuerzo y constante acompañamiento para concretar esta meta.