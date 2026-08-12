Cristian Castro se comunicó con la mamá de Rafaela, Paola Erazo, para saber cómo se encontraban después del terremoto de 7.4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto.

El fuerte sismo que sacudió Colombia generó preocupación en Cristian Castro , ya que su hija menor, Rafaela , vive actualmente en ese país junto a su mamá, Paola Erazo. Tras su segundo concierto en el Auditorio Nacional, el cantante confirmó que ambas se encuentran bien y que el movimiento telúrico no provocó consecuencias graves en la zona donde viven.

Cristian Castro revela cómo se encuentra su hija Rafaela tras el sismo en Colombia

Cristian Castro explicó que se puso en contacto con la mamá de su hija para conocer su situación y quedarse tranquilo al saber que estaban fuera de peligro.

“Muy bien, todo está bien. Por suerte no pasó nada grave en donde viven la mamá y Raffis. Hijo, estuvo muy feo. No sé qué está pasando. O sea, está temblando. Pero un abrazo enorme para Colombia”.

La hija más pequeña de Cristian Castro tiene 11 años y vive en Colombia junto a su mamá. (Instagram – @rafaelacastroficial)

El cantante también reconoció que la intensidad del sismo lo tomó por sorpresa y aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad a quienes vivieron el movimiento telúrico.

“Nunca se nos esperábamos que Colombia tuviera este sacudón tan fuerte”.

Cristian Castro celebra su segundo concierto en el Auditorio Nacional

La preocupación por Rafaela ocurrió después de una noche especial para Cristian Castro , quien volvió a presentarse en el Auditorio Nacional ante sus seguidores.

El concierto contó con la participación de varios invitados. Entre ellos estuvo Karina Barboza, maquillista de profesión, quien disfrutó la presentación desde las primeras filas.

Otro de los momentos destacados de la noche ocurrió cuando José Luis Romo, integrante de Río Roma, subió al escenario para acompañar a Cristian en una interpretación de uno de sus temas más conocidos, “Gallito feliz”.

La presentación también contó con la presencia de Angélica Rivera, exesposa de José Alberto “El Güero” Castro, quien siguió el espectáculo desde el público y se mostró entusiasmada durante el concierto.