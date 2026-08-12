Hombre es ejecutado en la vía pública en la colonia Nuevo Triunfo

Un hombre de alrededor de 30 años de edad fue ejecutado la tarde de este miércoles en la vía pública, en el cruce de las calles Hacienda La Enramada y 43, en la colonia Nuevo Triunfo de la ciudad de Chihuahua.

La víctima quedó tendida sobre la banqueta, vestía una playera negra tipo polo y pantalón de mezclilla azul. En el lugar fueron localizados varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, además de un casco para motociclista y una cachucha que quedaron junto al cuerpo.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre los responsables del ataque. Elementos de las corporaciones policiacas acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras personal de la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias.