Los Lakers serán vendidos por 12 mil 500 millones de dólares a Joshua Kushner y Bob Iger, según ESPN

Los Angeles. Los Lakers de Los Ángeles serán vendidos a Bob Iger, antiguo director general de Disney, y al inversor Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una operación que tasa al emblemático equipo de la NBA en 12 mil 500 millones de dólares, informó ESPN este miércoles.

La venta, a falta de confirmación oficial, supondría un precio récord para la poderosa liga de baloncesto norteamericana.

El negocio definitivo aún requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, un proceso que puede llevar semanas, según la cadena de televisión estadunidense.

La transacción se produciría más de un año después de que el multimillonario Mark Walter adquiriera una participación mayoritaria en la franquicia californiana por 10 mil millones de dólares.

A través del fondo Thrive Eternal, Joshua Kushner estuvo relacionado como potencial inversor en el abortado plan para abrir las puertas al capital privado en la FIFA.

La iniciativa provocó un sismo en el mundo del futbol y amenaza la reelección del presidente de la máxima autoridad del balompié, Gianni Infantino.

“Como aficionados de la NBA de toda la vida, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de los Lakers, una de las franquicias deportivas más emblemáticas del mundo”, dijeron Kushner e Iger en un comunicado a ESPN.

“Sentimos un inmenso respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss. Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre ese fundamento, competir al más alto nivel y servir a este equipo extraordinario, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles”, agregaron.