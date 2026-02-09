Los ganadores de los DGA: Paul Thomas Anderson más cerca del Oscar

Paul Thomas Anderson conquista el premio al Mejor Director en los DGA Awards 2026 por One Battle After Another, consolidando su carrera y acercándolo al Oscar tras una temporada histórica.

Los 78º Directors Guild of America Awards (DGA Awards 2026) congregaron a la élite del cine y la televisión en Los Ángeles para reconocer lo mejor del año creativo en dirección. Con presencia de figuras como Steven Spielberg y bajo la conducción de Kumail Nanjiani, los DGA celebraron trabajos que no solo destacaron por su calidad artística, sino por su influencia en la temporada de premios que culminará con los Oscars.

Más que una ceremonia, los DGA funcionan como barómetro: en las últimas décadas, la mayoría de quienes ganan el premio al Mejor Director en los DGA han terminado llevándose el Oscar a Mejor Director, lo que convierte a estos galardones en uno de los indicadores más confiables del pulso del gremio académico.

Este año, Paul Thomas Anderson se llevó el premio más codiciado de la noche: Outstanding Directorial Achievement in Theatrical Feature Film por su aclamada One Battle After Another.

Paul Thomas Anderson en el set de One Battle After Another.

Con esta victoria en los DGA, Anderson no solo celebra un reconocimiento de sus pares, sino que también refuerza su favoritismo para ganar su primer Oscar por dirección, después de décadas de nominaciones sin triunfo en la Academia.

Aunque ha sido nominado múltiples veces a los premios de la Academia por distintos trabajos —incluyendo historias que han definido décadas del cine independiente y comercial—, este galardón podría ser su mayor impulso hacia la estatuilla dorada que tantos años ha perseguido.

La lista completa de ganadores – DGA Awards 2026

A continuación, los directores y equipos galardonados en las principales categorías de los DGA Awards 2026:

Cine – Mejor Director de Largometraje

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Mejor Director Debutante

Charlie Polinger – The Plague

Mejor Director de Documental

Mstyslav Chernov – 2000 Meters to Andriivka

Series Dramáticas

Amanda Marsalis – The Pitt, “6:00 P.M.”

Steven Spielberg, Sean Baker, Paul Thomas Anderson, Russell Hollander, y Christopher Nolan.

Series de Comedia

Seth Rogen & Evan Goldberg – The Studio, “The Oner”

Series Limitadas / Antología

Shannon Murphy – Dying for Sex, “It’s Not That Serious”

Películas para TV

Stephen Chbosky – Nonnas

Series de Variedad

Liz Patrick – SNL50: The Anniversary Special

Reality / Juegos

Mike Sweeney – “Austria,” Conan O’Brien Must Go

Deportes