Localizan sin vida a hombre en albergue del Hospital Infantil de Especialidades

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue localizado sin vida la tarde de este jueves al interior del albergue del Hospital Infantil de Especialidades, ubicado en la parte posterior del nosocomio.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue encontrada en el área de duchas de los baños del albergue, suspendida de una regadera con un pañuelo. Al momento del hallazgo, el hombre se encontraba desnudo.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes, acordonaron la zona y procedieron al desalojo del albergue para preservar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.