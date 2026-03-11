Localizan en NCG a adolescente con reporte de ausencia

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, localizaron sano y salvo al menor de iniciales F. M. Q. C., de 17 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto ayer martes en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

Interpuesto el reporte, de inmediato se implementaron los protocolos de búsqueda, con lo que los agentes ministeriales recorrieron diversos parques y plazas hasta dar con el paradero del adolescente.

Una vez resguardado en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito, quedó a disposición de un agente del Ministerio Público que se encargó de realizar las diligencias correspondientes y determinar que no fue víctima de ningún delito.