Localizan en Janos a mujer desaparecida en Chihuahua

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia Zona Noroeste, localizaron sana y salva a Guadalupe Magaly I. U., de 32 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición interpuesto del 09 de marzo de 2026, en la ciudad de Chihuahua.

Las diligencias y trabajo de investigación efectuadas en colaboración con la Unidad Especializada en Búsqueda y Localización de Mujeres Ausentes o no Localizadas, así como de la comunicación directa que se mantuvo con sus familiares, permitieron ubicarla en la calle Salinas de Gortari y Olmo, de la colonia Tres Álamos, del municipio de Janos.

La Fiscalía General del Estado, a través de estas acciones, refrenda su compromiso para continuar con las investigación y trabajos de búsquedas de personas con reporte de ausencia y/o desaparición.