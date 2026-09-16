Localizan cuerpo maniatado y con huellas de violencia en brecha de Rancho Enmedio

El cuerpo sin vida de un hombre, con aparentes huellas de violencia y en avanzado estado de descomposición, fue localizado en una brecha cercana al río Chuvíscar, en la zona conocida como Rancho Enmedio.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por las autoridades, el cadáver presentaba signos de violencia y se encontraba atado de pies y manos, situación que generó una amplia movilización de elementos de seguridad en el sector.

Al lugar acudieron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes posteriormente fueron apoyados por personal de la Fiscalía General del Estado. Los elementos procedieron a acordonar ampliamente el perímetro para preservar la escena y permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la autoridad no ha proporcionado información sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho. Únicamente se informó que el hombre vestía ropa de tipo vaquera.

Personal especializado quedó a cargo del procesamiento de la escena y de las diligencias necesarias para determinar la identidad de la víctima, así como establecer la causa de muerte y esclarecer los hechos.