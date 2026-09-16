Asesinan a sacerdote en Hidalgo; Episcopado Mexicano exige esclarecer el crimen y hacer justicia

Fue asesinado este martes 15 de septiembre el sacerdote Román de la Cruz Hernández, quien se desempeñaba como párroco de Santa Cruz, Huejutla, Hidalgo.

Aunque todavía no se ha dado a conocer el móvil de su ataque, la Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó que se trató de un homicidio y exigió justicia.

“Expresamos indignación, tristeza y solidaridad ante el asesinato ocurrido el pasado 15 de septiembre del sacerdote Román de la Cruz Hernández, quien se desempeñaba como párroco de Santa Cruz, Huejutla”, detalló en una esquela.

En el mensaje, la Conferencia del Episcopado hizo un llamado para que las autoridades correspondientes realicen una investigación exhaustiva que permita esclarecer estos hechos y se haga justicia de manera expedita.

“Como Iglesia que peregrina en México, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso del P. Román, y pedimos a Dios que conceda fortaleza y consuelo a sus familiares, amigos, feligreses y a cuantos compartieron con él su ministerio y su vida”.

En redes sociales, autoridades eclesiásticas también expresaron sus condolencias y mensajes tras el asesinato de Román de la Cruz Hernández.