Localizan cuerpo inhumado en patio de domicilio de la colonia Villa Esperanza

En seguimiento a las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas y/o Desaparecidas, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, fue localizado un cuerpo sin vida inhumado en el patio de un domicilio de la colonia Villa Esperanza, en Ciudad Juárez.

La intervención de la vivienda con una orden de cateo, estuvo encabezada por agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y un binomio del Grupo K-9.

Con el trabajo del elemento canino de nombre “Jack”, así como sondeo con barra metálica, se ubicó una fosa clandestina debajo de una plancha de cemento, en el patio trasero del domicilio, tras las excavaciones hallaron el cuerpo inhumado clandestinamente.

En el lugar se tomaron series fotográficas y pruebas periciales y el cuerpo sin vida fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios periciales que determinen la causa de muerte, tiempo de fallecimiento y su individualización.

Durante el cateo se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.