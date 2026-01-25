Localizan con vida a ‘la Nicholette’ tras video en el que dice trabajar para Los Mayos

La creadora de contenido conocida como ‘la Nicholette‘, secuestrada en Culiacán, ya fue localizada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó la desactivación de la ficha de búsqueda para Nicole Pardo Molina, si bien no abundó mayores detalles.

La ‘influencer’ fue secuestrada el pasado 20 de enero en una plaza comercial ubicada en Isla Musala.

Una cámara de seguridad de su Cybertruck captó el momento en que la joven se disponía a abordar el vehículo cuando fue interceptada por un auto blanco.

Del auto descendieron dos jóvenes, uno de ellos con un arma de fuego larga, quienes obligaron a ‘la Nicholette‘ a meterse al carro.

“Estoy aquí porque trabajo para la empresa Mayos-Zetas”

Al cabo de varios días sin saber de su paradero, se difundió en redes sociales un video de ‘la Nicholette‘ en el que afirma que su secuestro no fue “por casualidad”.

Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de Mayito ‘Flaco’: Mayos-Zetas; ellos de daban dinero para pagarles a las patrullas estatales… también les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se les cobraba aquí en Culiacán”, dijo.

En la grabación, la ‘influencer’ señala que siempre ha ayudado a los Mayos-Zetas a “mover tiros, armas y dinero”.

Asimismo narra que le enseñaron una lista larga de mujeres a las que han asesinado, golpeado, violado y quemado.

Y que no es cierto que ya no hay gente de Los Chapitos en Culiacán.

Por último, ‘la Nicholette’ pide la búsqueda del joven Debanhi Gustavo Hernández Valdez, reportado como desaparecido desde julio de 2025.

¿Quién es ‘la Nicholette’, ‘influencer’ secuestrada en Culiacán?

Nicole Pardo, mejor conocida cono ‘la Nicholette‘, es una popular creadora de contenido originaria de El Salado, Sinaloa.

Uno de sus distintivos es que maneja una Cybertruck lila, además de tener una boutique en Isla Musala, donde fue secuestrada.

‘La Nicholette‘ tiene mayor presencia en TikTok y Twitch, donde realiza lives y publica fragmentos de su día a día.

Con información de López-Dóriga Digital