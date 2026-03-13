Localizan cadáver en Cuauhtémoc, aseguran roca con rastros de sangre

Elementos de Seguridad Pública Municipal localizaron el cuerpo sin vida de una persona en estado de descomposición la noche del 12 de marzo en un lote baldío ubicado en las calles Ejército Nacional y Palmeras, en el fraccionamiento Las Flores.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:53 horas, cuando agentes que realizaban recorridos de vigilancia fueron abordados por un hombre que se dedica a recolectar materiales reciclables, quien informó que había observado un cuerpo semicubierto con hules o lonas cerca de un banco de escombro.

Al verificar el reporte, los policías confirmaron la presencia de un cuerpo aparentemente del sexo masculino, en posición boca arriba, de complexión delgada y con vestimenta consistente en sudadera color azul marino con letras blancas y pantalón de mezclilla azul. El cadáver presentaba avanzado estado de descomposición y presencia de fauna cadavérica.

En el lugar también se observó una roca cercana con aparentes manchas hemáticas, situación que será analizada por las autoridades.

Los agentes procedieron a acordonar el área para preservar la escena, solicitando la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente, así como peritos de servicios periciales, quienes se hicieron cargo del procesamiento del lugar y de las investigaciones para determinar las causas de la muerte y la identidad de la persona.