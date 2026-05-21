Cristiano Ronaldo se corona en Arabia Saudita con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo, quien ha sido referente internacional en las últimas dos décadas, logró levantar su primer cetro en Arabia Saudita después de tres años luego de que el Al Nassr derrotó por 4-1 al Damac en la última fecha de la temporada.

El propio Cristiano colaboró en la victoria ante el Damac al marcar un doblete para que el Al Nassr se coronara con 86 unidades, apenas dos más que el Al Hilal.

Es el segundo título que Cristiano celebra con el Al Nassr, el primero de liga, después de haber obtenido la Copa de Campeones Árabe en 2023, cuando derrotó al Al Hilal.

De esta manera cumple finalmente uno de los objetivos que tenía con el equipo desde que fichó en 2023.

Así, el delantero portugués puede presumir ahora 34 títulos en una larga trayectoria en la que ha defendido los colores del Manchester United, Real Madrid, Juventus de Turín, Sporting, la selección de Portugal y Al Nassr.

Entre la gloria, para Cristiano será una de las temporadas más complejas. El delantero debió lidiar con temas extra cancha después de haberse enfrentado a principios de año contra los directivos de su club, por falta de pagos a empleados, y después a las autoridades de la Saudi Pro por un supuesto favoritismo hacia el Al Hilal.

Ahora, el cetro de la Saudi Pro llega en un momento trascendental para Cristiano, cuando se perfila para disputar con Portugal su sexto Mundial después de las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.