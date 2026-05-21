Blake Lively y Ryan Reynolds enfrentan reclamos por más de 2 millones de dólares ligados a la remodelación de su exclusiva mansión en Nueva York.

La espectacular mansión de Blake Lively y Ryan Reynolds en Nueva York atraviesa una complicada situación legal y financiera. De acuerdo con TMZ, la pareja enfrenta reclamos por más de 2.1 millones de dólares relacionados con obras de remodelación inconclusas.

Blake Lively y Ryan Reynolds enfrentan problemas millonarios por su mansión en Nueva York

La propiedad, adquirida en 2018 y ubicada en una zona exclusiva al norte de Manhattan, ha permanecido en construcción durante años. Sin embargo, varios contratistas y subcontratistas aseguran no haber recibido pagos por trabajos realizados en el lugar, lo que derivó en la presentación de gravámenes mecánicos contra la mansión.

Entre las compañías involucradas figura una empresa constructora que reclama más de 1.35 millones de dólares por servicios relacionados con plomería, electricidad, climatización, albañilería y estructuras internas de la propiedad. Según los reportes, las obras comenzaron a desacelerarse a finales de 2025 hasta quedar prácticamente detenidas.

Getty Images (Steven Ferdman/Getty Images)

La propiedad cuenta con aproximadamente 110 acres de terreno y estaba pensada como una residencia familiar de alto perfil. Los planes incluían una casa principal de más de 14 mil pies cuadrados, gimnasio privado, piscina, sistemas geotérmicos y múltiples edificaciones adicionales.

Sin embargo, fotografías recientes difundidas por medios estadounidenses muestran que varias áreas continúan sin terminar pese a los años de remodelación. Hasta ahora, ni Blake Lively ni Ryan Reynolds han emitido declaraciones públicas sobre los reclamos económicos ni sobre el estado actual de la construcción.

Los problemas llegan tras el conflicto legal con Justin Baldoni

La controversia inmobiliaria aparece además semanas después de que Blake Lively cerrara un mediático conflicto legal con Justin Baldoni, su coprotagonista y director en Romper el círculo. Ambos llegaron a un acuerdo privado para evitar un juicio que llevaba meses dominando titulares en Estados Unidos.

Aunque el acuerdo puso fin a gran parte de la batalla judicial, distintos medios han señalado que el proceso dejó importantes costos legales y afectaciones mediáticas para ambas partes.

Blake Lively y Justin Baldoni (Getty Images)

Ahora, la situación relacionada con la mansión vuelve a colocar a Blake Lively y Ryan Reynolds bajo presión pública. Mientras continúan los reclamos por pagos pendientes y las obras permanecen detenidas, crece la incertidumbre sobre el futuro de una de las propiedades más exclusivas de la pareja en Nueva York.