Localizan a hombre golpeado en calles de la colonia Sierra Azul

La noche de este jueves, un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue localizado tirado en la vía pública con visibles golpes, en el cruce de las calles Lombardo Toledano y 23, en la colonia Sierra Azul.

De acuerdo con los primeros reportes, ciudadanos que transitaban por la zona se percataron de la presencia del masculino y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, ante el estado en que se encontraba.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria al hombre, mismo que presentaba algunos golpes y signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, ya que en el sitio se localizó vómito.

Tras ser estabilizado, el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que agentes municipales tomaron nota de los hechos y realizaron el reporte correspondiente.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas de las lesiones, por lo que será la autoridad competente la encargada de determinar lo ocurrido.