Michelle Salas reaccionó a un comentario en redes sociales sobre el estado de salud de Luis Miguel y su respuesta fue interpretada como un mensaje de tranquilidad.

Los rumores sobre la salud de Luis Miguel siguen generando incertidumbre entre sus seguidores. En los últimos días, distintos medios españoles aseguraron que el cantante habría sido sometido a una cirugía cardíaca en Nueva York, aunque ni él ni su equipo han confirmado la información.

En medio del revuelo, quien finalmente reaccionó fue Michelle Salas.

Michelle Salas reacciona por primera vez a los rumores sobre la salud de Luis Miguel

La influencer no ofreció declaraciones ni publicó un comunicado, pero sí respondió a uno de los cientos de comentarios que recibió en Instagram sobre el estado de salud de su padre. Su discreta reacción fue suficiente para que muchos de sus seguidores interpretaran que el intérprete de La incondicional se encuentra bien.

Todo ocurrió después de que Michelle compartiera un video en su cuenta de Instagram. Entre los mensajes apareció uno en el que una seguidora pedía dejar de presionarla con preguntas sobre Luis Miguel y sugería que, con su actitud, estaba transmitiendo tranquilidad sin necesidad de hablar públicamente del tema.

La modelo respondió únicamente con tres emojis: una estrella, un corazón rosa y unas manos formando un corazón.

Aunque el gesto fue breve, rápidamente se viralizó y muchos usuarios lo interpretaron como una señal positiva sobre el estado de salud del cantante. Otros, en cambio, consideraron que simplemente agradecía el respeto hacia la privacidad de su familia.

Luis Miguel y Michelle Salas (Instagram)

¿Qué se sabe de la salud de Luis Miguel?

Las especulaciones comenzaron después de que diversos medios españoles informaran que Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York para someterse a un procedimiento cardíaco. Según esas versiones, el cantante habría evolucionado favorablemente y ya continuaría su recuperación fuera del hospital.

Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por el propio artista, su representante o su círculo cercano. Tampoco Michelle Salas ha emitido un comunicado oficial sobre el tema, por lo que la información sigue siendo extraoficial.

Luis Miguel y Michelle Salas. (Instagram/Michelle Salas.)

No es la primera vez que Michelle Salas opta por la prudencia cuando se trata de asuntos familiares. La influencer suele mantener su vida privada alejada de la polémica y, en esta ocasión, prefirió responder con un gesto antes que alimentar las especulaciones.