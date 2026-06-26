Adulto mayor pierde la vida tras caer de un segundo piso en San Gabriel

Un hombre de aproximadamente 70 años de edad falleció la tarde de este viernes luego de caer desde el segundo piso de un domicilio ubicado sobre Circuito Tronos, en el fraccionamiento San Gabriel, al norte de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, momentos antes habría dicho a su hija que le entregara sus medicamentos o, de lo contrario, se lanzaría por una de las ventanas de la vivienda.

Tras el incidente, al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron al adulto mayor aún con signos vitales. Sin embargo, durante la atención médica entró en paro cardiorrespiratorio, por lo que los rescatistas realizaron varios ciclos de reanimación cardiopulmonar (RCP), sin lograr salvarle la vida.

La zona fue acordonada por las autoridades para permitir las labores periciales, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del procesamiento de la escena y del levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones correspondientes.