Muere motociclista tras choque con automóvil en el Lombardo Toledano

Un motociclista perdió la vida la tarde de este viernes tras verse involucrado en un accidente vial registrado en el cruce del Periférico Lombardo Toledano y Sierra del Cuervo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba de norte a sur sobre el Lombardo Toledano a bordo de una motocicleta deportiva color azul, cuando al llegar al cruce con Sierra del Cuervo un vehículo Toyota, también de color azul y modelo atrasado, realizó una vuelta en “U”, presuntamente cortándole la circulación.

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado y falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía Vial acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la escena y del levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones que permitan deslindar responsabilidades.