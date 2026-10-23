Localizan a hombre ejecutado y en descomposición en camino viejo a Aldama

El cuerpo de un hombre sin vida, con aparentes huellas de ejecución y en avanzado estado de descomposición, fue localizado a la orilla de la brecha Aldama, también conocida como camino viejo a Aldama, a la altura del cerro del Mezquital, aproximadamente a dos kilómetros de la vialidad Sacramento.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la víctima tendría alrededor de tres días de haber fallecido. Agentes de la Policía Estatal y de la Policía Municipal realizaron labores de búsqueda durante aproximadamente una hora hasta que lograron ubicar el cadáver.

Tras el hallazgo, los elementos policiacos acordonaron el perímetro para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía se hizo cargo del procesamiento del lugar y de la recolección de indicios para integrar la investigación correspondiente.

En el sitio fueron asegurados tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales quedaron como evidencia para las indagatorias. La víctima vestía pantalonera, playera, sudadera y pantuflas; hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su identidad ni sobre posibles responsables del homicidio.