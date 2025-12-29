Localizan a 4 personas con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

La Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, localizó sanos y salvos a dos adultos y a dos adolescentes que contaban con reporte de ausencia y/o extravío, en diferentes hechos y fechas, en la ciudad de Chihuahua.

Como resultado de los protocolos de búsqueda se localizó a Abel Alejandro N. G, de 39 años de edad y a Juan de Dios T., de 32 años de edad, así como a los adolescentes de iniciales J. G. A. M., y A. Y. G. R., de 17 y 16 años de edad respectivamente.

En la declaración que hizo ante el Ministerio Público cada uno de los localizados, dieron a conocer que su ausencia fue voluntaria y que no fueron víctimas de algún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.