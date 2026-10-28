Localizan 2 vehículos calcinados tras reporte de enfrentamiento en Madera

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado señaló que derivado de los reportes de disparos ayer en el municipio de Madera, se localizaron 2 vehículos calcinados en las inmediaciones de la comunidad de Socorro Rivera.

Recordó que se recibieron diversos reportes por detonación de arma de fuego por lo que se implementó un operativo de vigilancia por parte de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de la Defensa.

En el recorrido no se localizaron personas lesionadas ni fallecidas, tampoco rastros de sangre o casquillos percutidos, aludiéndose a un posible enfrentamiento entre integrantes del grupo de Los Pumas (La Línea) y el Cártel de Sinaloa.

Cabe señalar que derivado del enfrentamiento, se alertó a las escuelas aledañas para que evacuaran a sus estudiantes y por parte del Ayuntamiento se canceló la inauguración de una calle pavimentada que se tenía previsto entregar ayer a las 13:00 horas.