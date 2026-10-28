Prevén fuertes lluvias al sur y sureste de la entidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que para este miércoles 28 de octubre, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la entidad.

Al respecto, se esperan precipitaciones con acumulaciones de 25mm a 50mm en las zonas sur y sureste de la entidad.

Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, para la zona serrana se esperan temperaturas mínimas de 0°C a 5°C, mientras que para la ciudad de Chihuahua las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 24°C.