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Reconoce René Chavira a FECHAC por sus 30 años de trabajo por las familias

El alcalde René Chavira asistió al evento que celebró el 30 aniversario de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) organismo que por más de 30 años, une a empresarios para trabajar por llevar acciones que beneficien a la comunidad y a personas en situación vulnerable.

René Chavira reconoció la colaboración que se ha tenido con FECHAC mediante el Gobierno Municipal, lo que ha llegado a mejorar la infraestructura de escuelas, destinar inversiones para la educación, además de programas como: Prevención de Riesgos en la Adolescencia, PICE, Ampliando el Desarrollo de la Niñez (ADN), de Impulso al Voluntariado, entre otras acciones.

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