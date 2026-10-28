Gobierno Federal debe garantizar carreteras seguras y soluciones al transporte: PRI

El Gobierno Federal debe atender de manera inmediata y ofrecer soluciones justas, responsables y efectivas a las demandas de los transportistas del país, cuyas protestas son legítimas ante las difíciles condiciones de inseguridad y los elevados costos de operación que enfrenta el sector, expresó Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal.

Lo anterior, luego de las movilizaciones y protestas realizadas a nivel nacional por transportistas, quienes exigen frenar los constantes incrementos en el precio del diésel, fortalecer la seguridad en las carreteras federales y poner fin a presuntos abusos de autoridad, extorsiones y retenes ilegales que afectan directamente su actividad económica.

El dirigente priista señaló que resulta inadmisible que miles de trabajadores del volante tengan que salir diariamente a las carreteras exponiendo su integridad física, su patrimonio y, en muchos casos, su propia vida, ante la inseguridad que prevalece en diversos tramos carreteros del territorio nacional.

“Las demandas de los transportistas son legítimas y deben ser escuchadas. Nadie puede trabajar en condiciones inseguras ni vivir con el temor permanente de ser víctima de la delincuencia. El Gobierno Federal tiene la obligación de garantizar la seguridad, proteger el patrimonio de los trabajadores y ofrecer soluciones reales a esta problemática”, expresó Alex Domínguez.

Asimismo, destacó que el incremento en el precio del diésel representa un duro golpe para la economía del sector transportista, pues eleva considerablemente los costos de operación y termina impactando en los precios de productos, mercancías y servicios que diariamente consumen millones de familias mexicanas.

Dijo que son preocupantes las denuncias relacionadas con presuntos actos de extorsión, abusos de autoridad y la instalación de retenes ilegales, por lo que exigió que las instancias correspondientes investiguen estos señalamientos y sancionen cualquier conducta irregular.

De igual manera, hizo un llamado a reforzar la presencia y las labores de vigilancia de la Guardia Nacional en las carreteras federales, particularmente en aquellos tramos donde los transportistas han denunciado mayores riesgos y una insuficiente presencia de las autoridades.

Subrayó que el autotransporte de carga constituye uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, al garantizar el traslado de alimentos, medicamentos, materias primas y mercancías indispensables para el funcionamiento de las actividades productivas y comerciales.

“No podemos permitir que quienes diariamente mueven la economía de México sean abandonados a su suerte. Se necesitan carreteras seguras, combustibles a precios accesibles y autoridades que protejan a los ciudadanos, no que representen una carga adicional para quienes trabajan honestamente”, puntualizó.