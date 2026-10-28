Invocan ‘soberanía’ para controlar a México, pero no para enfrentar al crimen: Manque Granados

-La diputada acusó al oficialismo de utilizar el discurso de soberanía para concentrar poder y aumentar controles.

-Cuestionó que no exista la misma firmeza para investigar señalamientos de vínculos con el crimen organizado.

Manque Granados cuestionó que Morena invoque la soberanía cada vez que busca ampliar el control del Gobierno Federal con reformas, pero no muestre la misma determinación frente a la presencia y actuación del crimen organizado.

“Es ‘soberanía’ la palabra que Morena invoca cada vez que quiere concentrar facultades”, señaló la diputada federal por Chihuahua tras la aprobación de la reforma a la Ley de Inversión Extranjera, que incluye a las Fuerzas Armadas en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

La legisladora sostuvo que la verdadera defensa del país exige enfrentar con claridad la extorsión, la violencia y la disputa territorial de los grupos criminales, en lugar de aumentar la presión sobre quienes producen, generan empleos o invierten.

También cuestionó la respuesta del oficialismo ante señalamientos que involucran a gobernadores, dirigentes partidistas, legisladores y otros integrantes de su movimiento. “¿Dónde está esa misma energía para investigar, esclarecer y rendir cuentas?”, planteó.

Manque afirmó que proteger a México significa garantizar seguridad, Estado de derecho y condiciones para que las familias y las empresas puedan desarrollarse, al tiempo que exigió que cualquier señalamiento relacionado con el crimen organizado sea investigado sin privilegios políticos.

“Ahí se necesita toda la fuerza de la ley, sin encubrimientos ni privilegios. No confundan soberanía con control. No confundan autoridad con arbitrariedad. No confundan gobernar con intimidar”, concluyó Manque Granados.