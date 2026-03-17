Localiza Fiscalía de Distrito Zona Centro a 2 hombres con reporte de ausencia

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) encontró sanos y salvos a Fernando Lorenzo C. R., de 65 años de edad, y a Aldo Alan O. D., de 30 años de edad, quienes tenían reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

Fernando Lorenzo C. R. quien fue reportado por sus familiares el pasado viernes 13, luego de que sus familiares perdieron contacto con él en la colonia Veteranos, fue localizado ayer lunes 16 de marzo

Mientras que Aldo Alan O. D., sus familiares no sabían nada él desde el pasado 4 de marzo, pudo ser ubicado hoy martes, en la colonia Roma III.

Ambas personas declararon ante el respectivo agente del Ministerio Público, que no fueron víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.