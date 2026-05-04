Gobierno federal no tenía “sospechas” de investigación contra Rocha Moya: Harfuch

México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó este lunes que el gobierno federal tuviera indicios o sospechas que vincularan a Rubén Rocha Moya con el crimen organizado, como lo señala Estados Unidos, y aseguró que siempre hubo coordinación en materia de seguridad en el estado, sin obstrucciones.

En conferencia de prensa desde la Novena Zona Militar en Culiacán, el funcionario añadió que Rocha Moya permanece en la entidad, no cuenta con fuero constitucional y está bajo protección de la Guardia Nacional, aunque no existen indicios de que enfrente alguna amenaza.

—¿El gobierno mexicano o el gabinete de Seguridad tienen alguna sospecha sobre el gobernador Rubén Rocha? Y, de ser así, si ya la tenían antes, ¿por qué no se actuó al respecto en las más de 14 reuniones del gabinete de Seguridad? -preguntó la prensa.

“Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio, hemos llevado, llevamos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo dijeron mis compañeros del gabinete, los resultados, las detenciones, y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos”, respondió.

Sobre el dispositivo de seguridad asignado a Rocha, afirmó que se trata de un número reducido de elementos —cuyo total no precisó por razones de confidencialidad—, determinado tras una evaluación de riesgo del Servicio de Protección Federal.

Aclaró que, a diferencia de otros gobernadores salientes, Rocha no solicitó seguridad; esta se asignó por recomendación del propio gobierno federal, debido a la responsabilidad que ejerció en el estado, donde en los últimos años se ha intensificado el combate a la violencia.

-¿Temen, entonces, que pueda ser atacado el gobernador con licencia?- cuestionó la prensa.

“No tenemos ningún indicio ni ninguna ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza”, respondió.

Sobre si el gobernador con licencia aún tiene fuero, lo que evitaría su aprehensión como lo solicitó Estados Unidos, el secretario de Estado respondió: “lo que tengo entendido -ya lo precisará la Fiscalía General de la República-, quien tiene fuero es un senador, los demás no, el gobernador al dejar el cargo no tiene fuero”.

García Harfuch descartó que otros servidores públicos y exfuncionarios —incluidos en una lista de diez personas bajo investigación en Estados Unidos junto con Rocha Moya— hayan solicitado o cuenten actualmente con protección de la Guardia Nacional, entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza.