Lleva GOECHI Zona Centro festejo infantil a escuela primaria Lucía Lozoya Acosta

En el marco de la celebración del Día de la Niñez, el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Zona Centro, llevó una divertida convivencia a los alumnos de la Escuela Primaria Federal “Lucía Lozoya Acosta”.

La escuela ubicada en el cruce de las calles Praderas de Australia y Praderas del Alto Veld, de la colonia Praderas del Sur, en la ciudad de Chihuahua, fue sede de una serie de actividades recreativas, bajo un mensaje enfocado a resaltar la cultura de la paz.

Agentes del GOECHI convivieron con alumnos, madres, padres y docentes, con el objetivo de generar espacios escolares seguros.

Estos eventos de proximidad social, son parte de las acciones prioritarias para la AEI, con el propósito de garantizar el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes.