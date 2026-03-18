Localiza Fiscalía a adolescente con reporte de ausencia

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) encontró sano y salvo al adolescente de iniciales B. D. M. V., 16 años de edad, quien tenía reporte de ausencia interpuesto en la ciudad de Chihuahua.

El reporte lo interpusieron sus familiares ayer martes 17 de marzo, y gracias a la inmediata activación de los protocolos de búsqueda, fue ubicado horas después en la colonia Magisterial.

Ante el Ministerio Público, declaró que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.