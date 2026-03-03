Localiza AEI sano y salvo a menor que tenía reporte de ausencia

La Unidad de Personas ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, localizó sano y salvo al adolescente de iniciales E.T.M.C., de 15 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia interpuesto el 25 de febrero de 2025, en la ciudad de Chihuahua.

Por medio de la aplicación de los protocolos de búsqueda, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizaron al menor de edad, en la calle Praderas de Texas, de la colonia Praderas del Sur, en esta ciudad.

Tras confirmar el estado de salud del menor, que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria, quedó bajo el resguardo de su familia.