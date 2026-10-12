Lo vinculan a proceso; está acusado de asesinar a su abuela en Urique

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, expuso datos de prueba suficientes para obtener la vincular a proceso del imputado José Alfredo M. O., por el delito de feminicidio, cometido en Urique.

El Juez de Control, consideró acreditada la probable responsabilidad del imputado de 31 años de edad, por el delito cometido, en contra de su abuela Isabel B. V, de 66 años de edad, quien falleció el 05 de octubre del 2026, cuando recibía atención médica en la clínica del IMSS Bienestar en San Rafael, municipio de Urique

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado agredió con un objeto corto contundente a la víctima, provocándole severas lesiones en diferentes partes del cuerpo.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.