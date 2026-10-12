Realizó Policía Municipal revisiones en bares y recorridos preventivos con la célula RIF

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de octubre de 2026.- Durante el fin de semana elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, realizaron revisiones en bares y recorridos de prevención y vigilancia como parte de las acciones coordinadas de la célula Recorrido Interinstitucional Focalizado (RIF).

Durante el operativo se efectuaron revisiones a personas, vehículos y motocicletas, sin reportar novedades, con el propósito de prevenir delitos y reforzar la seguridad.

La célula RIF estuvo integrada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre las corporaciones para fortalecer la vigilancia y mantener entornos seguros para la ciudadanía.