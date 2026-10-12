Zoé Robledo: diálogo con base trabajadora “piso por piso” en hospitales del IMSS

Ante las protestas de los trabajadores del IMSS para exigir aumento salarial y abasto regular de insumos médicos, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, prometió iniciar un diálogo directo con el personal para atender sus necesidades.

También aseguró que el IMSS respetará la consulta que se hará a la base trabajadora este 14 de octubre sobre si está de acuerdo o rechaza el incremento salarial de 6.8% aprobado por el sindicato.

“Vamos a escuchar de manera directa a los trabajadores y a las trabajadoras sobre lo que les afecta directamente en la operación, en particular la que ocurre en hospitales y también en unidades de medicina familiar”, indicó.

Desde la semana pasada, cientos de trabajadores del IMSS han protestado en vialidades y hospitales de la Ciudad de México y otros estados en demanda de aumento salarial.

También denunciaron que muchas veces trabajan con desabasto de medicamentos y material de curación, o con falta de personal. Los trabajadores rechazan el incremento de 6.8% aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

De ese porcentaje, 2.9% se aplica al sueldo tabular y 3.9% al concepto 011, un apoyo para renta de casa habitación. Sin embargo, los trabajadores señalan que ese incremento no supera la inflación y demandan la renuncia del líder sindical Rafael Olivos.

Para resolver esta inconformidad, este 14 de octubre se llevará a cabo una consulta a la base trabajadora sobre si está de acuerdo o no con el incremento de 6.8%.

Cuestionado sobre si el IMSS tiene capacidad financiera para aumentar el salario por encima de ese porcentaje, Robledo dijo que se respetará la consulta. “Cuando la consulta tenga un resultado, se tendrá que resolver en función de la consulta”, dijo.