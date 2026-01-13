Lo peor que le puede pasar al PRI es perder la elección; a los panistas los van a perseguir y meter a la cárcel: Alex Domínguez

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alex Domínguez, afirmó que su partido está abierto a las alianzas por el bien de Chihuahua, sin embargo, también señaló que en caso de que no se presente una coalición electoral con el PAN en el 2027, lo peor que le puede pasar al Revolucionario Institucional es perder la elección, mientras que a los panistas, les podría esperar una persecución política.

“Lo peor que le puede pasar al PRI es perder la elección, mientras que a los panistas los van a perseguir y meter a la cárcel. Hay que ser claros, si Morena gana, van a perseguir opositores”, recalcó Domínguez.

Respecto a si ya le planteó esta situación a la gobernadora Maru Campos, el dirigente priista dijo que “no necesitas plantear, no necesitas plantear algo que es público y notorio, no necesitas plantear algo que la experiencia nacional y tantas noticias relativas lo manifiesta, no necesitas decirlo, yo lo que creo es que tenemos que ir en el caso de que así suceda, en un frente opositor que plantee soluciones para el estado de Chihuahua”.

Alex Domínguez informó que “no ha existido hasta este momento un diálogo en relación a una alianza con la presidenta del PAN ni con la Gobernadora. Hemos dialogado con el gobierno en temas de trascendencia para el Gobierno del Estado. Nosotros estamos para garantizar la gobernabilidad del estado, trabajar en la gobernabilidad del estado, no para dinamitar al estado de Chihuahua”.