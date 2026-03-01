Lo detuvo Policía Municipal con envoltorio y arma en la Primero de Mayo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 1 de marzo de 2026.- Durante recorridos de vigilancia y prevención, elementos de la Policía Municipal realizaron el aseguramiento de un masculino en posesión de un arma de fuego y presunta sustancia ilícita, en la colonia Primero de Mayo.

Los oficiales circulaban sobre el cruce de las calles Sierra de Almoloya y calle 16, donde observaron a un masculino que caminaba por el lugar y detectaron que a la altura de la cintura del lado izquierdo le sobresalía lo que aparentaba ser el mango de un arma de fuego, situación que representaba un riesgo, al acercarse el individuo intentó emprender la huida y arrojó un objeto al suelo.

Al interceptar al hombre y realizar la inspección se percataron de un objeto que correspondía a una pistola marca Glock, calibre 9 mm, color negro, un cargador, con 24 cartuchos útiles, así como en la bolsa delantera izquierda un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia granulosa con características similares a la droga conocida como cristal.

El hombre se identificó como Luis Fernando H.H., de 30 años de edad y fue trasladado al Centro de Detención Municipal Zona Sur y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.