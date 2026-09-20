Lo detuvo Célula BOI con aparente cristal y pastillas de clonazepam; aseguraron arma

Elementos de la Policía Municipal que integran la Célula de Bases de Operación Interinstitucional (BOI) detuvieron a un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, a quien le aseguraron cientos de tabletas de clonazepam, así como porciones de de una sustancia con las características del cristal y un arma de airsoft.

Durante recorridos de prevención y vigilancia en el Distrito Zapata, los agentes detectaron al conductor de una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad, sin luces ni placa, tras darle alcance y realizarle una inspección preventiva, los policías localizaron aparente cristal, así como cajas de clonazepam y una pistola de airsoft.

El detenido, identificado como Héctor Manuel CH. D., fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de la persona mencionada en él.

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