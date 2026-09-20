Detienen a 22 personas durante el partido América-Guadalajara

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a 22 personas durante el partido entre América y Guadalajara, disputado en el Estadio Azteca (ahora Banorte) de la alcaldía Coyoacán.

Como parte del dispositivo “Estadio Seguro”, una mujer y siete hombres fueron detenidos por presuntamente ofrecer boletos a precios superiores a los establecidos en taquilla. Las ocho personas fueron presentadas ante un juez cívico, quien determinará las sanciones correspondientes.

Tras un cruce de información, las autoridades detectaron que tres de los detenidos ya contaban con antecedentes de presentaciones ante el juez cívico por la misma conducta.

Además, 13 personas fueron remitidas por alterar el orden mientras se encontraban bajo los efectos del alcohol, mientras que un hombre fue presentado ante la autoridad por su probable participación en una riña.

El operativo permaneció activo hasta que concluyeron las actividades y salieron todos los asistentes. Personal de Tránsito también realizó labores para agilizar la circulación en las principales avenidas cercanas al estadio.

Con información de López-Dóriga Digital