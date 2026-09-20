Amistoso México-España Sub-20 no se jugará en Ceuta por temas geopolíticos

La Selección Mexicana Sub-20 no se enfrentará a su similar de España en un amistoso en Ceuta como reportaron medios esta misma semana.

En un evento de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) realizado este domingo en Málaga, el presidente del organismo, Rafael Louzán, descartó dicha sede debido a los problemas geopolíticos actuales.

“Lo hemos intentado, pero la policía nos desaconseja que lo pongamos en marcha en este momento”, confesó el directivo.

En su lugar, se espera que el partido, pactado para el 30 de septiembre, se dispute en algún estadio de Madrid.

¿POR QUÉ IBA A JUGAR MÉXICO CON ESPAÑA EN CEUTA?

Medios como Ok Diario y Mundo Deportivo informaron que el compromiso se realizaría en Ceuta se debía a un compromiso de la RFEF con el enclave español en Marruecos.

Esta habría sido la primera vez que una Selección española habría acudido a la ciudad autónoma para disputar un partido desde que el representativo de futbol sala lo hizo en 2018.

Nuestra Copa del Mundo no podía haber elegido mejor lugar para iniciar la #NationsLeague. 🫂 Ceuta, pueblo ceutí: el camino empieza con vosotros.#VamosEspaña pic.twitter.com/ww68HwZEwv — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 18, 2026

Con información de FoxSports