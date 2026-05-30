Lo detienen en flagrancia por posesión de motoneta robada en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a una persona de nombre Edwin M. F., por posesión de una motoneta de la marca Vento Axus 170, color negro con rojo, modelo 2025, con reporte de robo.

La detención del masculino de 19 años de edad, se efectuó ayer viernes 29 de mayo, en calles Galeana y Melchor Ocampo, de la colonia Los Encinos en Nuevo Casas Grandes, en donde los agentes ministeriales revisaron el vehículo que conducía y se tuvo conocimiento que era robada.

El detenido y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, para las investigaciones necesarias que definan su situación jurídica legal.