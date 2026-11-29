Chihuahua.– Un hombre de 38 años de edad, identificado como Ernesto L. R., resultó con lesiones en las costillas luego de caer de un puente ferroviario tras percatarse de que el tren se aproximaba de frente hacia él, en hechos ocurridos en la colonia Cumbres de Sacramento.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando el hombre caminaba sobre las vías del tren, cerca del cruce de la avenida Venceremos y la calle Ladrilleros Norte, y al observar la cercanía de la locomotora cayó del puente,sufriendo golpes de consideración en el costado.

Paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la unidad 038, acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica más detallada, mientras que agentes de la Policía Vial arribaron para tomar registro de lo sucedido.