Lleva Municipio pláticas de prevención de violencia a estudiantes de telesecundaria en zona rural

Como parte de las acciones de prevención y atención a la ciudadanía, el Gobierno Municipal impartió una charla de sensibilización sobre violencia y relaciones saludables a alumnas y alumnos de telesecundaria en la zona rural del municipio.

Estas acciones beneficiarán a jóvenes estudiantes al brindarles herramientas para identificar señales de violencia, fortalecer el respeto y promover relaciones basadas en la igualdad y la comunicación, como parte de la estrategia municipal de prevención.

Durante la actividad, personal del Instituto Municipal de las Mujeres abordó temas relacionados con los tipos y modalidades de violencia, violencia en el noviazgo, violencia digital y la importancia de construir entornos seguros tanto en la escuela como en la comunidad.

Asimismo, se compartió información sobre los servicios gratuitos que ofrece el Instituto Municipal de las Mujeres, así como mecanismos de apoyo y atención disponibles para adolescentes y familias.

Con estas pláticas, el Gobierno Municipal fortalece la prevención desde edades tempranas y consolida acciones para generar espacios libres de violencia en Chihuahua Capital.